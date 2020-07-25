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COVID-19: в Республике Арцах подтверждено 10 новых случаев

COVID-19: в Республике Арцах подтверждено 10 новых случаев

По состоянию на 25 июля, в Республике Арцах  подтверждено 10 новых случаев коронавируса.

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает информационный штаб Арцаха со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.

Девять из инфицированных - из Степанакерта, контактеры и члены семей из ранее выявленных контактных центров. Один случай был обнаружен на пограничном контрольно-пропускном пункте. Выздоровел один гражданин с коронавирусом.

COVID-19 был диагностирован у 203 человек, из которых 148 преодолели болезнь. 55 граждан фактически получают лечение,  104 гражданина находятся в изоляции.

Для тестов были отобраны 175 образцов. На сегодняшний день был  протестирован  4521 образец.

Случаев смерти от коронавируса в Арцахе не поступало.

Срок чрезвычайной ситуации, объявленной в Республике Арцах  12 апреля 2020г. и продленной до 11 июля, продлен еще на 32 дня - с 22:00 часов 11 июля 2020г. до 22:00 часов 12 августа 2020 г. включительно.

 

 

 

Лилит Демурян

 


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