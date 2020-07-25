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Сопредседатели МГ ОБСЕ призывают воздержаться от угроз, направленных на критические инфраструктуры

Сопредседатели МГ ОБСЕ призывают воздержаться от угроз, направленных на критические инфраструктуры

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шоффер (США)  и  Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик выступили с заявлением о недавних столкновениях на армяно-азербайджанской границе.

Арменпресс представляет их заявление․

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ и  Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик приветствуют установление относительной стабильности на армяно-азербайджанской границе с 16 июля. Сопредседатели призывают стороны воспользоваться ослаблением активных боевых действий и подготовиться к предметным переговорам, чтобы найти всеобъемлющее решение конфликта.

Сопредседатели вновь подтверждают, что в этот сложный период крайне важно воздерживаться от провокационных заявлений или действий, включая угрозы или предполагаемые угрозы гражданскому населению и критически важным инфраструктурам.

Сопредседатели подчеркивают, что недавние публичные заявления, критикующие совместные усилия сопредседателей или их усилия по установлению односторонних «новых условий» в процессе урегулирования и изменению формата, не способствуют возобновлению конструктивного диалога. Сопредседатели утверждают, что политическая воля к достижению мирного урегулирования лучше всего выражается в том, чтобы   воздерживаться от максималистских подходов, строго сохранять  приверженность режиму прекращения огня, воздерживаются от провокационных заявлений или действий.

Сопредседатели  и личный представитель действующего председателя ОБСЕ выражают благодарность за активное участие международных организаций, в том числе  лидеров ООН, ОБСЕ и ЕС, чьи призывы к строгому соблюдению режима прекращения огня и возобновлению диалога  под эгидой  Минской  группы совпадают с совместными усилиями сопредседателей и   поддерживают их.

Мы особо подчеркиваем беспристрастность таких вмешательств, которые призывают  стороны сосредоточиться на ослаблении напряженности, а не на перекладывании ответственности за возникновение последней напряженности на других. Сопредседатели приветствуют растущий международный консенсус в отношении возобновления переговоров по деэскалации без условий.

Сопредседатели подтверждают, что принципы и элементы, изложенные в Декларации от 9 марта 2019 года, продолжают оставаться основой их посреднических усилий. Сопредседатели готовы встретиться с главами государств или их представителями в любое время. Сопредседатели также подчеркивают, что наблюдатели ОБСЕ должны вернуться в регион как можно скорее».

 


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