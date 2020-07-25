Сопредседатели МГ ОБСЕ призывают воздержаться от угроз, направленных на критические инфраструктуры

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шоффер (США) и Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик выступили с заявлением о недавних столкновениях на армяно-азербайджанской границе.

Арменпресс представляет их заявление․

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ и Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик приветствуют установление относительной стабильности на армяно-азербайджанской границе с 16 июля. Сопредседатели призывают стороны воспользоваться ослаблением активных боевых действий и подготовиться к предметным переговорам, чтобы найти всеобъемлющее решение конфликта.

Сопредседатели вновь подтверждают, что в этот сложный период крайне важно воздерживаться от провокационных заявлений или действий, включая угрозы или предполагаемые угрозы гражданскому населению и критически важным инфраструктурам.

Сопредседатели подчеркивают, что недавние публичные заявления, критикующие совместные усилия сопредседателей или их усилия по установлению односторонних «новых условий» в процессе урегулирования и изменению формата, не способствуют возобновлению конструктивного диалога. Сопредседатели утверждают, что политическая воля к достижению мирного урегулирования лучше всего выражается в том, чтобы воздерживаться от максималистских подходов, строго сохранять приверженность режиму прекращения огня, воздерживаются от провокационных заявлений или действий.

Сопредседатели и личный представитель действующего председателя ОБСЕ выражают благодарность за активное участие международных организаций, в том числе лидеров ООН, ОБСЕ и ЕС, чьи призывы к строгому соблюдению режима прекращения огня и возобновлению диалога под эгидой Минской группы совпадают с совместными усилиями сопредседателей и поддерживают их.

Мы особо подчеркиваем беспристрастность таких вмешательств, которые призывают стороны сосредоточиться на ослаблении напряженности, а не на перекладывании ответственности за возникновение последней напряженности на других. Сопредседатели приветствуют растущий международный консенсус в отношении возобновления переговоров по деэскалации без условий.

Сопредседатели подтверждают, что принципы и элементы, изложенные в Декларации от 9 марта 2019 года, продолжают оставаться основой их посреднических усилий. Сопредседатели готовы встретиться с главами государств или их представителями в любое время. Сопредседатели также подчеркивают, что наблюдатели ОБСЕ должны вернуться в регион как можно скорее».