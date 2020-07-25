Анна Акопян призвала азербайджанских женщин присоединиться к движению «Женщины во имя мира»

Супруга премьер-министра РА Анна Акопян, инициатор кампании «Женщины во имя мира», на своей странице в Facebook обратилась к столкновениям между армянами и азербайджанцами в разных городах мира.

Как передает Арменпресс, Анна Акопян написала, что 13 июля, когда в результате нападения Азербайджана активные военные операции на армяно-азербайджанской границе только начались и имели тенденцию к расширению, она призвала азербайджанских женщин и матерей «призвать руководство своей страны прекратить военные действия и не ставить под угрозу жизнь детей азербайджанского и армянского народов».

«Я сделала это как инициатор движения «Женщины во имя мира». Кампания направлена на объединение женщин против войны, создание благоприятных условий для лидеров конфликтующих стран в поиске решений конфликтов за столом переговоров.

Несколько матерей азербайджанских солдат ответили на этот призыв через азербайджанские СМИ, которые находятся под жестким контролем властей, и сообщение было обобщено в следующих строках: «Как мать солдата, я говорю: борись! Вперед азербайджанский солдат, вперед! В бой за то, чтобы наш флаг развевался в Степанакерте. Единственная мать солдата - родина. Борьба за Родину священна».

Таким образом, согласно азербайджанской государственной пропагандистской машине, азербайджанские матери отклонили мой призыв к прекращению военных действий и мира, объявив, что они посылают своих сыновей сражаться и умереть в священной борьбе. Множество азербайджанцев было убито в последующие дни.

Азербайджанская государственная пропагандистская машина не смогла обуздать страсти азербайджанского народа», - написала Акопян.

Супруга премьер-министра РА отметила, что уже несколько дней «священная борьба за родину» выходит за пределы зоны конфликта.

«Проживающие в России и других европейских странах азербайджанцы, чтобы отомстить за погибших соотечественников, начали в этих городах различные акции против армян. Началось с того, что растоптали партию абрикосов из Армении на московском рынке, потом напали на армянок, сожгли машину дипломатического представительства, разгромили автомобили и магазины армян, группой напали на одного армянина и избили его.

Эти их действия не оставались без ответа: нашим соотечественникам, естественно, приходилось защищаться.

В эти дни армяне и азербайджанцы уже воюют в столицах разных стран мира, в больших и малых городах.

Теперь под угрозой находится не только жизнь солдат, стоящих на границе, но и жизнь любого азербайджанца или армянина, проживающего в Москве, Брюсселе и Лос-Анджелесе и в других городах.

И теперь азербайджанские матери, которые благословляли своих сыновей на «борьбу за родину», стали обращаться в различные международные, правозащитные и общественные организации. Они призывают их вмешаться, дать оценку, предотвратить то, что происходит в разных странах», - написала Анна Акопян.

По ее словам, женщины, которые категорически отвергли призыв к миру и привели свой народ к войне, теперь пытаются переложить ответственность за последствия этой войны на плечи других.

«Как армянская женщина и мать, я должна прямо сказать: армянские матери не только не боятся отправлять своих сыновей на войну, но не боятся также лично воевать и умирать за родину.

Но армянские матери предпочитают мир. Уверена: азербайджанские матери, сестры и дочери тоже.

Азербайджанские матери должны наконец найти ответ на вопрос: проливается ли кровь их сыновей во имя родины или ради продления диктаторского правления?

Я призываю азербайджанских женщин и матерей быть смелее, присоединиться к кампании «Женщины во имя мира» как можно скорее, вынудить власти своей страны безоговорочно отказаться от своей одержимости разрешения конфликта военными средствами и добиваться урегулирования только за столом переговоров, в мирных условиях.

Потому что любое насилие влечет за собой новое насилие.

Между тем: МИРУ НЕТ АЛЬТЕРНАТИВЫ.

P.S. «Азербайджанские женщины, вы можете отвергнуть войну сидя дома и сказать свое слово во имя мира. Все, что вам нужно сделать, это зарегистрироваться на сайте «Женщины во имя мира» - в разделе «Я поддерживаю». Ваша поддержка очень важна. И если вас будут тысячи, правительство не сможет с вами расправиться, наоборот, оно будет вынуждено учитывать ваше требование», - написала Акопян.