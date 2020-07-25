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COVID-19: в Армении подтверждено 383 новых случая, выздоровели 509 человек, умерли – 8

COVID-19: в Армении подтверждено 383 новых случая, выздоровели 509 человек, умерли – 8

25 июля в Армении было подтверждено в общей сложности 36 996 случаев коронавирусной болезни,   26 243 пациента  вылечены.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает   сайт  Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

9833 пациента в настоящее время получают лечение от коронавируса. Всего было проведено 155 664 теста.

Таким образом, выявлено 383 новых случая заболевания коронавирусом и 509 вылечившихся. Всего было зарегистрировано 700 случаев смерти (+ 8) от коронавирусной болезни.

Министерство здравоохранения РА сообщает, что погибшими пациентами были 69, 72-летние мужчины и  71, 56, 79, 85, 85, 64-летние женщины. За исключением последнего случая, у всех были сопутствующие хронические заболевания.

У пациентов с коронавирусной инфекцией было зарегистрировано два случая смерти, но смерть наступила в результате другого заболевания. Общее количество таких случаев составляет 220.

Решением правительства, срок чрезвычайной ситуации, объявленной в республике 16 марта  2020г. и продленной до 13 июля, продлен на 30 дней – до   17:00 часов 13 августа 2020 г. включительно.

 

 

Лилит Демурян


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