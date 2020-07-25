Европейские индексы снизились - 24-07-20
МОСКВА, 25 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 24 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 2.02% и составил 12838.06 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.54% и составил 4956.43 пункта, британский FTSE снизился на 1.41% и составил 6123.82 пункта, а российский RTSI снизился на 0.45% и составил 1255.98 пункта.
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