Цены на цветные металлы - 24-07-20

ЛОНДОН, 25 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 24 июля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.32% и составила 1692.00 долларов США, цена на медь снизилась на 1.86% и составила 6389.50 долларов США, цена на свинец выросла на 0.72% и составила 1826.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.24% и составила 13465.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.45% и составила 17624.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.54% и составила 2202.00 долларов США, цена на молибден выросла на 1.00% и составила 15653.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 28500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.