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«Айастани Анрапетутюн»: премьер-министр Армении диктует условия

«Айастани Анрапетутюн»: премьер-министр Армении диктует условия

На вопрос газеты "АА",  как вы оцениваете выступление премьер-министра на последнем заседании правительства об июльских армяно-азербайджанских столкновениях,   политолог Леон Ширинян ответил:

"Нормально. Армия победила. В течение  двух лет, если революция еще не проникла во многие сферы, то в систему управления армией, безусловно, проникла. И система вертикального управления сработала блестяще. Особенно если сравнивать с апрельской войной 2016 года. Главным доказательством было спокойствие людей. В 2016 году люди даже пешком, как могли,  хотели добраться до границы, чтобы помочь солдату. На этот раз этого не было․ Они доверяли своей армии.

Далее:  инженерно-технический персонал Армении оказался на высоте. Были использованы сверхвысокие технологии. Премьер-министр сказал, что миф об азербайджанской армии развеялся, и я говорю, что развеялся миф о промышленно-технологической мощи Израиля. И после того, что произошло на границе, премьер-министр РА уже диктует условия. Это условия командующего победоносной армией».

 

 

Полностью  статью читайте в сегодняшнем номере газеты.

 


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