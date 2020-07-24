Быть более сплочёнными и действовать в рамках законодательства: обращение посла Армении в РФ

Посол Армении в России Вардан Тоганян выступил с обращением к соотечественникам. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства, в обращении говорится:

«Дорогие соотечественники,

В последние дни в ежеминутном режиме Посольство получает информацию о намерениях отдельных граждан организовать различные акции, некоторые пользователи в социальных сетях выступают с призывами собраться в той или иной части Москвы и других городов РФ.

Разделяя обеспокоенность и эмоциональное состояние каждого из вас, должен отметить, что подобные призывы в настоящей ситуации не могут способствовать решению стоящих перед нами вопросов.

В связи с этим убедительно прошу каждого из вас не участвовать в каких-либо инициативах, акциях или собраниях. Именно на подобные ответные шаги и рассчитаны действия подогревающей напряжение в обществе стороны.

Прошу также не выступать в социальных сетях с подобными призывами, не распространять видео и фотоматериалы, которые могут способствовать эскалации и так напряжённой ситуации, сохранять бдительность в любой обстановке.

В данной ситуации нам необходимо быть более сплочёнными, выступать с общих позиций, координировать наши действия и пресечь любое провокационное проявление.

Мы продолжаем работать в оперативном режиме и находимся на постоянной связи с нашими общинными структурами и российскими властями.

Наша с вами общая задача – действовать в рамках российского законодательства».