В правительстве обсужден проект Плана действий по восстановлению экономического роста Армении

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве состоялось совещание, в ходе которого был обсужден проект Плана действий по восстановлению экономического роста.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в частности, были обсуждены наличествующие в экспортоориентированных отраслях проблемы, в том числе в сферах промышленности, пищевой промышленности, сельского хозяйства, а также привлечения капитальных инвестиций, строительства, туризма и услуг. В этом контексте было отмечено, что проектом предусматриваются направленные на стимулирование экономики дополнительные инструменты, которые будут способствовать восстановлению и новому прогрессу экономики.

Состоялся заинтересованный обмен мнениями по проекту, был представлен ряд предложений.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность быстрого принятия решений и продвижения. Премьер-министр поручил в сжатые сроки представить конкретные мероприятия и шаги. “Этот проект, направленный на восстановление экономического роста, также необходимо обсудит с представителями реального сектора, посредством активных контактов получать у них предложения и идеи, чтобы на их основе доработать проект”, - отметил премьер-министр.