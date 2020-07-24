Ситуация на армяно‑азербайджанской границе является РФ очень чувствительным вопросом: Путин

Ситуация на армяно‑азербайджанской границе является РФ очень чувствительным вопросом. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, об этом сказал президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности страны.

Отмечается, что в ходе заседания обсуждались отношения России со странами СНГ, включая Азербайджан и Армению, главным образом в свете продолжающегося обострения на границе этих республик.

В начале заседания Путин представил вопросы повестки дня: “Сегодня предложил бы обсудить несколько вопросов [...]. Наконец, наши отношения с некоторыми странами СНГ и, что немаловажно, для нас это очень чувствительно, ситуация на армяно‑азербайджанской границе”.