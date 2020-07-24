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Президент Арцаха принял председателя комитета госдоходов Армении Эдварда Ованнисяна

Президент Арцаха принял председателя комитета госдоходов Армении Эдварда Ованнисяна

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 24 июля принял председателя комитета госдоходов Республики Армения Эдварда Ованнисяна.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся взаимодействия двух армянских государств в налоговой сфере.

Араик Арутюнян дал высокую оценку отношениям, сформированным между родственными структурами Арцаха и Армении, и подчеркнул, что последовательная согласованная работа является одним из залогов повышения эффективности систем.

Во встрече принял участие председатель комитета госдоходов Республики Арцах Давид Погосян.


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