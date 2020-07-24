Президент Арцаха принял председателя комитета госдоходов Армении Эдварда Ованнисяна

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 24 июля принял председателя комитета госдоходов Республики Армения Эдварда Ованнисяна.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся взаимодействия двух армянских государств в налоговой сфере.

Араик Арутюнян дал высокую оценку отношениям, сформированным между родственными структурами Арцаха и Армении, и подчеркнул, что последовательная согласованная работа является одним из залогов повышения эффективности систем.

Во встрече принял участие председатель комитета госдоходов Республики Арцах Давид Погосян.