Президент посетил семью погибшего военнослужащего Соса Элбакяна

Президент Армении Армен Саркисян сегодня посетил семью Элбакян, проживающую в общине Мармашен Ширакской области. Их сын, капитан Вооруженных сил Армении Сос Элбакян был убит несколько дней назад в северо-восточной части армяно-азербайджанской государственной границы в результате развязанных Азербайджаном военных действий.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян выразил глубокие соболезнования родителям капитана Элбакяна, отметив, что их сын пожертвовал своей молодой жизнью, самоотверженно защищая границу Родины, мир и безопасность всех нас.

Президент Республики также поблагодарил родителей капитана Соса Элбакяна за воспитание такого смелого и патриотичного сына. «Я преклоняюсь перед его вечной памятью. Его героизм бессмертен», - сказал президент Саркисян, отметив, что мы все гордимся нашей армией и ее смелыми солдатами.

В монастыре Мармашена президент Армен Саркисян зажег свечу в память о капитане Сосе Элбакяне, всех наших военнослужащих, которые пожертвовали своей жизнью ради Родины.