Азиатские индексы - 24-07-20

ТОКИО, 24 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 22751.61 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1572.96 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 3.86% и составил 3196.77 пункта, а HANG SENG снизился на 2.21% и составил 24705.33 пункта.