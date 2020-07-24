Жившие в домах 4-й степени аварийности 64 семьи получили от мэрии Еревана новые дома

Еще 64 семьи, жившие в домах 4-й степени аварийности, отныне будут жить в новых, удобных квартирах по адресу ул. Сисакяна, 3. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана, мэр Еревана Айк Марутян вручил сертификат на собственность и ключи от новой квартиры семье Айрапетян.

«Часть жильцов домов 4-й степени аварийности, расположенных по адресу 4-й переулок ул.Арцаха,8 и 10, были переселены в 2019г. После сдачи в эксплуатацию этого здания эта проблема полностью решена», отметил мэр.

Принимая во внимание чрезвычайное положение, вызванное эпидемией, семьи получали ключи по отдельности. До завершения строительства жильцы были переселены в съемные квартиры, аренда которых перечислялась из городского бюджета.

«Эта программа -одна из самых важных. Это не просто программа по улучшению жилищных условий, а обеспечение безопасности людей»,-подчеркнул мэр.

Мэр Марутян обошел квартиры, ознакомился с условиями. Квартиры сдаются жильцам со всеми удобствами: системой отопления, водоснабжения, газоснабжения, сделан внутренний ремонт.

«Я поздравляю всех, в том числе нас, ереванцев, поскольку решение этой проблемы радует всех нас. Я также благодарю всех ереванцев, так как здание построено за счет ереванского бюджета, в пополнении которого участвует каждый ереванец. Поэтому я благодарю всех ереванцев за внесенный вклад. Я также благодарен за то, что у городских властей была возможность воспользоваться бюджетом и обеспечить этих людей, долгое время живущих в нечеловеческих условиях, новыми, удобными квартирами»,- добавил мэр Марутян,

Эта программа мэрии, имеющая большую социальную значимость, будет носить продолжительный характер. В скором времени новое здание будет построено за счет общинного бюджета на улице Маргаряна, что даст возможность переселить и других жильцов аварийных зданий.