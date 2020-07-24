Насилие и провокации в отношении армян направляются государственными структурами Азербайджана: МИД

В последнее время происходят случаи насилия в отношении граждан Армении и членов армянских общин в разных странах мира. Были и случаи препятствования нормальной работе диппредставительств Республики Армения и армянских общин за рубежом, умышленного уничтожения принадлежащего им личного и служебного имущества, которые в отдельных случаях угрожали также и безопасности сотрудников диппредставительств. Предпринимаются шаги расистского характера по препятствованию торгово-экономическим связям Армении с разными странами. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении МИД Армении.

"Расширяющаяся география этих действий и факты вовлечения официальных представителей Азербайджана в действия против диппредставительств Армении свидетельствуют о том, что вышеуказанные действия направляются государственными структурами Азербайджана. Мы строго осуждаем действия руководства Азербайджана по разжиганию межнациональных столкновений в разных странах, что является очередным проявлением безответственности Баку и полностью укладывается в риторику и политику руководства Азербайджана по разжиганию вражды между двумя народами без географических ограничений. Призываем наших соотечественников проявлять бдительность, не поддаваться на провокации, в подобных ситуациях немедленно связываться с местными правоохранительными органами, армянскими общинными структурами и дипломатическими представительствами Армении”, - отмечается в заявлении МИД.