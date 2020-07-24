Льготный кредит “Америабанка” для содействия бизнесу в размере более 18.5 млрд драмов

Америабанк продолжает активное кредитование в бизнес-сфере, предоставляя сотням компаний возможность в сложившейся ситуации обеспечить свою бесперебойную деятельность.

В рамках программ правительства Армении по нейтрализации экономических последствий COVID-19, “Америабанк” поддержал множество компаний, помогая им противостоять кризису и продолжать свою нормальную работу. По объему кредитов по указанным программам, доля “Америабанка” в банковской системе Армении самая крупная - 37%.

Банк также сообщает, что кроме кредитных средств, предоставленных бизнесу правительством Армении через “Америабанк”, банк осуществил активное кредитование и за счет собственных ресурсов.

Во втором квартале этого года, в апреле - июне, банк предоставил самым разным отраслям экономики кредиты на льготных условиях в размере 18,5 млрд. драмов за счет собственных ресурсов.

Программы содействия бизнесу продолжаются. Для подачи заявки на кредит Вы можете перейти по ссылке и заполнить заявку.

ЗАО “Америабанк”

“Америабанк” является одним из динамично развивающихся банков Армении и входит в число самых стабильных и крупных финансовых учреждений страны. ЗАО “Америабанк” - универсальный банк, предоставляющий корпоративные, инвестиционные и розничные банковские услуги, предоставляя полный пакет банковских решений.

Для получения дополнительной информации Вы можете посетить сайт: www.ameriabank.am или позвонить по телефону (+37410) 56 11 11:

Банк контролируется Центральным банком Армении.