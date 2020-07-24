Под председательством Мгера Григоряна и Шомби Шарпа состоялось рабочее обсуждение

Под председательством вице-премьера Мгера Григоряна и постоянного координатора ООН в Армении Шомби Шарпа в правительстве состоялось рабочее обсуждение, посвященное проектам ключевых документов Рамок предстоящего сотрудничества Армения-ООН.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, в обсуждении приняли участие представители правительства и агентств ООН, а также в режиме онлайн к обсуждению присоединились руководители ряда агентств ООН в Армении.

В повестке дня был проект Рамок сотрудничества в области устойчивого развития ООН на 2021-2025 гг., а также проекты программ сотрудничества на 2021-2025 гг. с тремя структурами ООН: Программой развития ООН, Детским фондом ООН и Фондом ООН в области народонаселения.

В своей приветственной речи вице-премьер Мгер Григорян отметил, что в повестке дня такие ключевые документы, вокруг которых будут развиваться и углубляться отношения между Арменией и ООН.

“С учетом того, что мы находимся на этапе разработки и пересмотра отраслевых стратегий и Стратегии трансформации Армении на 2020-2050 гг., считаю важным гармонизацию документов о сотрудничестве с ООН и наших национальных стратегий с акцентированием целей в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Пользуясь случаев, хочу отметить, что недавно был опубликован второй Национальный добровольный обзор достижения Арменией целей устойчивого развития, который действительно важен для оценки совместных усилий правительства и наших международных партнеров и определения дальнейших действий”, - отметил вице-премьер.

Представляя Рамки сотрудничества в области устойчивого развития ООН на 2021-2025 гг., Шомби Шарп отметил: “Сегодняшняя встреча является хорошей возможностью для согласования с правительством новых стратегических направлений Рамок сотрудничества ООН на 2021-2025 годы. Рамки сотрудничества - это комплексное предложение о сотрудничестве всех учреждений ООН на следующие пять лет с учетом национальных приоритетов и потребностей Армении.

Мы также обсудим новые программы сотрудничества с тремя агентствами ООН, которые вместе со всеми 12 агентствами ООН, действующими в Армении, будут способствовать достижению целей Рамок сотрудничества ООН. Уверен, что вместе со всеми нашими партнерами мы сможем реализовать в Армении повестку 2030, обеспечивая таким образом еще более хорошую жизнь и будущее для всех”.

Подводя итоги обсуждения, вице-премьер Мгер Григорян и постоянный координатор ООН Шомби Шарп подчеркнули важность организации встреч в таком формате, чтобы сделать сотрудничество более эффективным и конструктивным.