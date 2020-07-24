Белоруссия не допустит искусственной дестабилизации ситуации в стране

Руководство Белоруссии на фоне кампании по выборам президента не допустит искусственной дестабилизации ситуации в стране, поскольку это может привести к потере суверенитета и независимости, заявил в пятницу глава МИД республики Владимир Макей, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Руководство Беларуси не допустит того, чтобы искусственно была дестабилизирована ситуация в обществе, в стране, и это привело к нестабильности государства, и вообще может привести к потере суверенитета, независимости Беларуси", - заявил Макей журналистам в Риге по итогам переговоров с латвийским коллегой Эдгаром Ринкевичем. Трансляцию вел белорусский МИД в своем аккаунте в Instagram.

В настоящее время в Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. Кандидатами на высший государственный пост зарегистрированы пять человек, двоим претендентам было отказано в регистрации. Действующий президент Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Избирательная кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста.