XVIII фестиваль “Арммоно”, посвященный Гранту Матевосяну, начнется показом спектакля “Буйвол”

XVIII Международный театральный фестиваль “Арммоно”, который пройдет с 1 по 10 августа, начнется показом спектакля “Буйвол”, поставленным на основе одноименного рассказа Гранта Матевосяна. Постановщик спектакля и исполнитель роли - заслуженная артистка Армении Нарине Григорян.

Как передает «Арменпресс», спектакль будет показан 1-го августа в мастерской-галерее Зулума и Мушега Григорянов.

Художественное оформление - Виктории Риедо Ованнисян, звуковое и музыкальное оформление - Айка Исраеляна, художник-визажист - Тамара Бароян.

“Грант выводил кистью думы собаки, умершей в полнолуние, выводил лошадь, волка … Грант выводил кистью людей, личности. Он писал так, как никто до него не писал”, - говорил о Гранте Матевосяне Андрей Битов. Также Грант Матевосян рассказал и историю “Буйвол” о красоте, о самке, о матери, которая вышла на путь, чтобы стать целостной. На сегодняшнем, стереотипном языке, это квест, но поскольку и вчера, и сегодня и завтра любой стереотип будет тесен для реального искусства, Матевосян делает это путешествие буйволов церемонией, праздником, одой природе, созданной Богом, одновременно мощной и уязвимой, красивой и хрупкой, сильной и зыбкой.