На границе Израиля и Сирии прогремели взрывы

Взрывы произошли на границе Израиля и Сирии, повреждены здание и автомобиль, сообщает пресс-служба израильской армии.

"Некоторое время назад были слышны взрывы близ забора безопасности с сирийской стороны границы", - сообщает пресс-служба,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что гражданскому зданию и автомобилю был нанёс ущерб "вероятно, осколками".

Причина взрывов не сообщается.