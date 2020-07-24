На границе Израиля и Сирии прогремели взрывы
15:53, 24 Июль, 2020
Взрывы произошли на границе Израиля и Сирии, повреждены здание и автомобиль, сообщает пресс-служба израильской армии.
"Некоторое время назад были слышны взрывы близ забора безопасности с сирийской стороны границы", - сообщает пресс-служба,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Отмечается, что гражданскому зданию и автомобилю был нанёс ущерб "вероятно, осколками".
Причина взрывов не сообщается.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен