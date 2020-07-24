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На границе Израиля и Сирии прогремели взрывы

На границе Израиля и Сирии прогремели взрывы

Взрывы произошли на границе Израиля и Сирии, повреждены здание и автомобиль, сообщает пресс-служба израильской армии.

"Некоторое время назад были слышны взрывы близ забора безопасности с сирийской стороны границы", - сообщает пресс-служба,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что гражданскому зданию и автомобилю был нанёс ущерб "вероятно, осколками".

Причина взрывов не сообщается.


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