Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 15,5 млн человек

Главным очагом коронавирусной инфекции продолжают оставаться США, где общее количество инфицированных уже превысило 4 млн, умерли свыше 143,8 тыс. пациентов. Рекордные показатели суточного прироста новых заразившихся фиксируются также в Индии, Мексике и Аргентине.

В Южно-Африканской Республике общее количество инфицированных превысило 400 тыс. человек, в Пакистане - 270 тыс., в Ираке число заразившихся превысило 100 тыс.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за сутки по всему миру выявлено более 247,2 тыс. инфицированных, что стало вторым по величине показателем за все время пандемии.

Всего с начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 15,5 млн человек, свыше 633 тыс. умерли.

Согласно информации американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, за сутки в США выявлены 71,7 тыс. новых случаев заражения, что стало вторым по величине показателем за все время пандемии.

США являются абсолютным мировым лидером по числу заражений и количеству умерших от коронавируса.

Более 8,4 тыс. случаев заражения было зафиксировано накануне в Мексике, что стало рекордным показателем за все время пандемии. Общее количество инфицированных превысило 370 тыс., количество умерших в Мексике превысило 41,9 тыс. человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Максимальный суточный показатель новых случаев - свыше 6,1 тыс. случаев - был зафиксирован в Аргентине. Общее число заразившихся достигло там 148 тыс. человек. Южноамериканская страна замыкает двадцатку наиболее затронутых коронавирусом государств.

В Бразилии за сутки выявлены почти 60 тыс. инфицированных, что стало вторым по величине показателем за все время пандемии. Общее количество инфицированных превысило 2,28 млн человек. Умерли за сутки свыше 1,3 тыс. пациентов с коронавирусом, общее число умерших превысило 84 тыс. человек. По числу заражений и летальных исходов Бразилия занимает второе место в мире.

Всплеск заболеваемости на протяжении последней недели наблюдается в Колумбии, общее количество инфицированных в этой стране к пятнице превысило 226,3 тыс. человек. Страна вышла на 15-е место в мире, обогнав Турцию, где в последние дни регистрируется менее 1 тыс. новых случаев заражения в сутки.

Как сообщил в пятницу Минздрав Индии, за истекшие сутки в стране выявлены свыше 49,3 тыс. инфицированных, что стало максимальным показателем за все время пандемии.

По общему количеству инфицированных - свыше 1,28 млн человек - Индия занимает третье место в мире.

В Иране, который, по оценке властей, переживает вторую волну распространения коронавируса, число летальных исходов преодолело отметку в 15 тыс. По этому показателю Иран замыкает десятку государств с наибольшим количеством умерших из-за коронавируса.

Республика находится также на десятом месте по общему количеству инфицированных за время пандемии (284 тыс. человек).

В Южно-Африканской Республике общее число случаев заражения превысило 400 тыс. Страна заняла пятое место в мире по числу инфицированных вслед за Россией, где в пятницу количество заболевших превысило 800 тыс. человек.