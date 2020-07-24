В Иране выявили 2,5 тысячи новых случаев COVID-19

Иран выявил порядка 2,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом по всей стране, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.

В эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие 24 часа удалось выявить 2489 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 215 человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 286 523, жертв – 15 289. При этом на данный момент число выздоровевших достигло не менее 249 212.

С начала июля Иран четыре раза обновлял антирекорд по жертвам коронавируса. Максимальный на данный момент показатель - 229 погибших за сутки – был зафиксирован 21 июля.