Власти Стамбула закрыли доступ к площади перед Айя-Софией из-за массового скопления людей

Власти Стамбула ограничили в пятницу доступ к проходу людей к собору Святой Софии из-за массового скопления людей.

"Дорогие гости, площадь возле Айя-Софии полностью заполнена желающими совершить намаз. Из-за пандемии проход ограничен, - написал губернатор Али Ерликая на своей странице в Twitter. - Наша Айя-София будет открыта для молитв до завтрашнего утра".

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, площадь перед собором полностью заполнена паломниками. Некоторые из них занимали места ближе к Айя-Софии со вчерашнего вечера,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В настоящий момент в сам собор никого не пускают, поскольку, как ожидается, в 13:16 мск в нем пятничный намаз в числе первых совершит президент Турции Тайип Эрдоган, члены правительства и депутаты турецкого парламента. Лишь после этого внутрь будут пускать остальных желающих помолиться в Айя-Софии.

В обеспечении безопасности в окрестностях Айя-Софии задействованы сотни сотрудников правопорядка. Практически все близлежащие улицы полностью перекрыты, в связи с этим подойти к стамбульском собору можно только через 11 специально подготовленных пропускных пунктов.

10 июля Государственный совет Турции отменил постановление правительства о присвоении собору Святой Софии статуса музея. Президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому в Айя-Софии возобновятся мусульманские поклонения. Ряд христианских церквей, включая РПЦ, выразил сожаление в связи с принятым решением. Такая же реакция последовала от ЮНЕСКО.