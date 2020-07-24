Посольство Армении прокомментировало действия азербайджанцев, напавших на армян в Москве

Посольство Республики Армения в Российской Федерации, Союз Армян России и другие структуры проинформировали соответствующие органы РФ о действиях азербайджанцев, напавших накануне на армян в Москве.

Как сообщает «Арменпресс», в посольстве считают, что должны быть предприняты незамедлительные меры по урегулированию ситуации во избежание дальнейших развитий.

“В последние дни мы продолжаем замечать, что азербайджанская сторона пытается перенести напряженную ситуацию на армяно-азербайджанскую границу на территорию Российской Федерации и создать конфликт между общинами двух народов. В частности, это происходит на торгово-экономических площадках Москвы и других городов России, которые так или иначе связаны с властями Азербайджана. События последней ночи, сопровождавшиеся многочисленными провокациями, а также нападениями на армян, к нашему большому сожалению, в очередной раз показали преднамеренность действий азербайджанской стороны. Цель этих провокаций - подорвать основы межнационального согласия в России, способствовать росту напряженности в многонациональном обществе и создать прецеденты конфликтных ситуаций в стране”,- говорится в заявлении посольства Армении в РФ.

В посольстве сообщают, что все хозяйствующие субъекты на территории России, независимо от национальности и гражданства, должны соблюдать законы РФ.

В то же время, исходя из сложившейся ситуации, и попыток вовлечь армянскую общину в различные провокационные действия, посольство Армении в РФ просит армян быть бдительными, сдержанными и не поддаваться на провокации, не участвовать в различных акциях или инициативах, организованных в ответ на провокации азербайджанской стороны.

Посольство продолжает работу по решению возникших проблем, оставаясь верным принципу сохранения межнационального спокойствия.

В случае провокационных проявлений армяне могут незамедлительно позвонить на горячие линии посольства, Союза Армян России и других структур, а также обратиться в правоохранительные органы.

Номера горячей линии: посольство Республики Армения в РФ - + 7 (966) 118-89-84, Союз Армян России - +7 (916) 417-88-82

Подготовила Лилит Демурян