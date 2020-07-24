Депутат Конгресса Испании выразил свою солидарность с армянским народом

Депутат Конгресса Испании Жоан Балдови выразил свою солидарность с армянским народом.

Депутат Конгресса Испании в своем микроблоге в Twitter написал: “Единственный возможный путь - это путь мира”, - сообщает «Арменпресс».

В связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе, в Тавушской области, свою обеспокоенность выразили и другие деятели Испании. В частности, испанский сенатор Висенц Видаль в микроблоге в Twitter отметил, что его беспокоит агрессия Азербайджана в отношении Армении и Нагорно-Карабахской Республики..

Председатель Социально-либеральной партии Испании Contigo Somos Democracia Хосе Энрике Агуар Вилла (José Enrique Aguar Vila) на своей странице в социальной сети Facebook выразил поддержку миролюбивому армянскому народу, добавив, что вмешательство третьих стран может дестабилизировать регион. Депутат Конгресса Испании Марта Росик в своем микроблоге в Twitter написала, что выражает свою поддержку коллегам из Республики Арцах. Депутат подчеркнула, что международное сообщество должно отреагировать на агрессию Азербайджана ради защиты прав человека и права на самоопределение.

Военнослужащие ВС Азербайджана 12 июля около 12:30 на автомобиле марки УАЗ совершили попытку нарушить государственную границу Армении в направлении Тавуша. После предупреждения с армянской стороны они, оставив машину марки УАЗ, вернулись на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, с применением артиллерии, повторили попытку захвата пограничной позиции армянских вооруженных сил, однако, неся потери, были отброшены армянской стороной. Позже азербайджанская сторона возобновила обстрел, ведя огонь в направлении гражданских инфраструктур.