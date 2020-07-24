Несколько футболистов “Арарата” покинут команду

Завершились сроки контрактов ряда футболистов ереванского “Арарата”

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба клуба.

Клуб покинули Коэло Виейра Виктор Уго, Сантос Дас Невес Хамес, Игорь Габриэль Агуиар, Рафаэль Энрике, Павел Степанец, Давид Давидян, Томас Фибель, Дмитрий Рыжов, Зураби Арзиани, Аруна Лукман, Осени Ганию Боладжи, Веслен Жуниор, Константин Морозов и Денис Дедечко.

Накануне стало известно, что главным тренером “Арарата” назначен Вардан Бичахчян.

Подготовила Варвара Айрапетян