Время в Ереване: 11:07:36,   24 Июль

Несколько футболистов “Арарата” покинут команду

Несколько футболистов “Арарата” покинут команду

Завершились сроки контрактов ряда футболистов ереванского “Арарата”

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба клуба.

Клуб покинули Коэло Виейра Виктор Уго, Сантос Дас Невес Хамес, Игорь Габриэль Агуиар, Рафаэль Энрике, Павел Степанец, Давид Давидян, Томас Фибель, Дмитрий Рыжов, Зураби Арзиани, Аруна Лукман, Осени Ганию Боладжи, Веслен Жуниор, Константин Морозов и Денис Дедечко.

Накануне стало известно, что главным тренером “Арарата” назначен Вардан Бичахчян.

Подготовила Варвара Айрапетян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации