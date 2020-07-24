Представительство Армении защитили от агрессии азербайджанцев: признательность посла Армении

Посол Республики Армения в Королевстве Испания Владимир Кармиршалян от имени сотрудников посольства и от себя лично выразил глубокую признательность армянам Испании, которые защитили дипломатическое представительство Родины от группы агрессивно настроенных азербайджанских демонстрантов.

“Выражаю благодарность армянам Испании, в частности, нашим соотечественникам, проживающим в Мадриде, которые всего за несколько минут собрались вокруг посольства Армении, доказав свою готовность защитить диппредставительство Родины от группы агрессивно настроенных азербайджанских демонстрантов. Мы благодарны также и нашим соотечественникам, проживающим в других городах Испании - Барселоне, Валенсии, Аликанте, Малаге, Севилье и других больших и малых городах, которые посредством телефонных звонков и фейсбуковских страниц выражали свою поддержку сотрудникам диппредставительства Армении”, - как сообщает «Арменпресс», написал посол на своей странице в социальной сети Facebook.

Владимир Кармиршалян выразил особую признательность Национальной полиции Испании за обеспечение безопасности посольства Армении на должном уровне. Он выразил благодарность всем испанским друзьям - политическим, общественным деятелям, представителям академических кругов, журналистам, просто обычным людям, которые своими заявлениями, статьями, телефонными звонками или посещением посольства Республики Армения выражали свою поддержку народу Армении и Арцаха и осуждали военную агрессию Азербайджана в отношении Армении.

В связи с обострением ситуации на границе Армения-Азербайджан, в Тавушской области, представители армянской общины в разных странах мира проводят акции единства не только в знак поддержки Армении и Арцаху, но и в связи с провокациями и деструктивными действиями Азербайджана. Кроме Мадрида, армяне провели акции также в Лос-Анджелесе, Страсбурге, Нидерландах, не позволяя местным азербайджанцам подходить к дипломатическим представительствам Армении.

Военнослужащие ВС Азербайджана 12 июля около 12:30 на автомобиле марки УАЗ совершили попытку нарушить государственную границу Армении в направлении Тавуша. После предупреждения с армянской стороны они, оставив машину марки УАЗ, вернулись на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, с применением артиллерии, повторили попытку захвата пограничной позиции армянских вооруженных сил, однако, неся потери, были отброшены армянской стороной. Позже азербайджанская сторона возобновила обстрел, ведя огонь в направлении гражданских инфраструктур.