Кобялко - новый нападающий “Пюника”

В ереванском футбольном клубе “Пюник” новый форвард.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба.

ФК “Пюник” подписал контракт с 34-летним российским форвардом Антоном Кобялко. До этого футболист выступал за клуб “Арарат-Армения”.

До переезда в Армению Кобялко выступал в российских клубах “Новокузнецк”, “КАМА”, “Урал”, “Оренбург”, “СКА-Хабаровск” и “Балтика”.

Подготовила Варвара Айрапетян