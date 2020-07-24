Кобялко - новый нападающий “Пюника”
14:44, 24 Июль, 2020
В ереванском футбольном клубе “Пюник” новый форвард.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба.
ФК “Пюник” подписал контракт с 34-летним российским форвардом Антоном Кобялко. До этого футболист выступал за клуб “Арарат-Армения”.
До переезда в Армению Кобялко выступал в российских клубах “Новокузнецк”, “КАМА”, “Урал”, “Оренбург”, “СКА-Хабаровск” и “Балтика”.
Подготовила Варвара Айрапетян
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