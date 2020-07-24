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Парламент Болгарии принял отставку пятерых министров правительства страны

Парламент Болгарии принял отставку пятерых министров правительства страны

Народное собрание (парламент) Болгарии в пятницу приняло отставку министра финансов Владислава Горанова, министра внутренних дел Младена Маринова, министра экономики Эмила Караниколова, министра здравоохранения Кирила Ананиева и министра туризма Николины Ангелковой. Большинством голосов, 116 "за" и 89 "против", парламентарии избрали на пост главы МВД Христо Терзийского, министром экономики Лычезара Борисова, министром финансов Кирила Ананиева, министром здравоохранения Костадина Ангелова, министром туризма вице-премьера Марияну Николову,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Перемены в правительстве предложил в четверг, по итогам заседания коалиционного совета, премьер-министр Бойко Борисов. Сам глава правительства на заседании парламента не присутствовал.

Решение об отставке министров было принято на фоне массовых акций протеста, которые уже две недели продолжаются в Болгарии. Протестующие требуют отставки правительства и главного прокурора страны.


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