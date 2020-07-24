Ваге Казарян принял начальника Полиции Арцаха

24 июля с рабочим визитом в Армению прибыла делегация Полиции Республики Арцах во главе с начальником полиции, генерал-майором Ашотом Акопджаняном. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила Полиция Армении․

“Делегацию принял начальник Полиции Республики Армения Ваге Казарян. Приветствуя присутствующих, он отметил важность тесного сотрудничества между Полицией Армении и Арцаха. Начальник Полиции Арцаха Ашот Акопджанян выразил благодарность за теплый прием и отметил, что их сотрудничество укрепляется день ото дня.

В ходе выступлений неоднократно подтверждалось положение, что тесное сотрудничество в вопросах внешней и внутренней безопасности двух армянских республик является жизненно важной необходимостью.

После выступлений начальники полиции двух армянских республик подписали Меморандум о сотрудничестве.

Начальник Полиции Арцаха и члены делегации за укрепление сотрудничества между двумя органами приказом начальника Полиции Армении были награждены медалями и почетными грамотами.

Приказом начальника Полиции Арцаха Ваге Казарян был награжден медалью “За укрепление сотрудничества” Полиции Республики Арцах.

На встрече были обсуждены и другие вопросы”, - говорится в сообщении полиции.