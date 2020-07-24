Премьер-министр поздравил президента Узбекистана с Днем рождения

Премьер-министр Никол Пашинян по случаю Дня рождения президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву направил поздравительное послание. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

В послании говорится:

“Уважаемый Шавкат Миромонович!

Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения!

Хочу пожелать Вам неиссякаемой энергии, больших успехов и новых достижений в Вашей ответственной государственной деятельности, а также осуществления Ваших целей во благо народа Узбекистана.

Уверен, что благодаря совместным усилиям традиционно дружественные отношения между нашими государствами будут последовательно развиваться во всех сферах, что полностью исходит из интересов наших народов.

Уважаемый Шавкат Миромонович! Я искренне желаю Вам и членам Вашей семьи и близким крепкого здоровья, счастья и всех благ, а дружественному народу Узбекистана - мира, благоденствия и благополучия”.