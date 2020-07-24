Пожар в 4-м квартале Давиташена: пострадавших нет

В Национальный центр кризисного управления 24 июля в 11:05 поступило сообщение, что в окнах квартиры дома 27 в 4-ом квартале Давиташен замечен дым. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехали два боевых расчета пожарно-спасательного отряда спасательного управления СС МЧС Еревана.

Выяснилось, что пожар вспыхнул на кухне одной из квартир.

Пожар был локализован в 11:00, потушен в 11:39. Сгорели кухня (15 кв/м) с пристройкой и холодильник.