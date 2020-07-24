Известный ливанский политик Якуб Сараф осудил агрессию Азербайджана в отношении Армении

Бывший многолетний министр обороны Ливана Якуб Сараф осудил нападение вооруженных сил Азербайджана на Армению. Как передает «Арменпресс», Якуб Сараф на своей странице в Facebook сделал запись, осуждающую действия Азербайджана.

“Решительно осуждаю военное нападение на Армению, совершенное 12 июля вооруженными силами Азербайджана. Очень беспокоит то, что эти военные действия сопровождались и угрозами обстрела Армянской атомной электростанции. Подобные ядерные угрозы безответственны и, однозначно, должны быть осуждены международным сообществом.

Неслучайно, что единственной страной, поддержавшей Азербайджан и побудившей его к безответственным действиям, была Турция. Дестабилизирующая роль Турции в ряде соседних регионов свидетельствует о необоснованном враждебном отношении этой страны к мирным народам Восточного Средиземноморья от Северной Африки до Ближнего Востока, от Южного Кавказа до Восточного Средиземноморья.

Мы на протяжении веков признаем Армению и армян, знаем их цивилизационную роль в истории Среднего Востока, мы их признаем и как преданных граждан Ливана, которые обладают глубоким чувством национальной и региональной идентичности. Мы знаем об их чувствительном отношении к безопасности и стали свидетелями их единства в деле преодоления всех опасностей и вызовов, угрожающих их национальной повестке. Мы рядом с ними”, - написал Якуб Сараф.