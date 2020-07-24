Еврокомиссия требует от США немедленно отменить пошлины на экспорт из ЕС

Еврокомиссия требует от США немедленно отменить пошлины на экспорт из стран Евросоюза после того, как корпорация Airbus полностью выполнила требования Всемирной торговой организации (ВТО) по части сокращения госинвестиций, изменив условия договора с властями Франции и Испании по проекту новой серии пассажирских самолетов A350. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в пятницу в Брюсселе.

"Это означает, что ЕС и соответствующие государства-члены - Франция, Испания и Германия, также известные как "государства-члены Airbus", - полностью соблюдают решения ВТО по делу Airbus. Это лишает США каких-либо оснований для сохранения своих контрмер в отношении экспорта из ЕС и дает веские основания для быстрого урегулирования затянувшегося спора", - отмечается в нем,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В Еврокомиссии также отметили, что ЕС готов прибегнуть к санкциям, если США откажутся от урегулирования по пошлинам.

"ЕС твердо привержен переговорному урегулированию этого затянувшегося спора, самого продолжительного в истории ВТО. Особенно в нынешних экономических условиях ЕС считает, что во взаимных интересах ЕС и США прекратить разрушительные тарифы, которые неоправданно обременяют нашу промышленность и сельскохозяйственный сектор. В отсутствие урегулирования ЕС будет готов полностью воспользоваться своими собственными санкционными правами", - говорится в нем.