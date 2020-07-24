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Будет прекращена подача газа газопотребителям Норкских массивов: 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 6-го

Будет прекращена подача газа газопотребителям Норкских массивов: 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 6-го

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ с 09:00 27-го июля до 19:00 28 июля будет прекращено газоснабжение потребителей административного района Еревана Нор Норка: многоквартирных зданий 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 6-го массивов, особняков, прилегающих общественных объектов различного назначения этого.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.


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