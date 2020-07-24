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Группа Bon Jovi анонсировала выход нового альбома

Группа Bon Jovi анонсировала выход нового альбома

Группа Bon Jovi сообщила, что ее новый альбом "Bon Jovi 2020” выйдет 2 октября, сообщает NME.

Изначально релиз планировался 15 мая, но из-за коронавируса был перенесен.

В результате на карантине были созданы две новые песни: "American reckoning" и недавно выложенная в Сеть "Do what you can",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее группа сообщала, что “Do what you can” была написала Джоном Бон Джови на стихи фанатов.

Музыканты были вынуждены отменить мировое турне, которое должно было начаться в Такоме (штат Вашингтон) 10 июня.


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