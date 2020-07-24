Новые механизмы содействия хозяйствующим субъектам: президент Арцаха провел совещание

24 июля президент Республики Арцах Араик Арутюнян провел рабочее совещание, касающееся программ государственного содействия хозяйствующим субъектам. Как сообщили «Арменпресс» в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, с соответствующими докладами выступили министр сельского хозяйства Республики Арцах Ашот Бахшиян, министр экономики и производственных инфраструктур Левон Григорян, главный советник президента Артур Агабекян, генеральный директор Инвестиционного фонда Арцаха Эрнест Григорян, исполнительный директор Фонда содействия селу и сельскому хозяйству Грант Сафарян.

В своей речи Араик Арутюнян отметил, что перед экономикой республики стоит ряд вызовов, самыми актуальными из которых являются проблемы, связанные с экспортом и внутренним потреблением, возникшие вследствие эпидемии COVID-19. В этом контексте президент республики подчеркнул, что программы государственной поддержки, осуществляемые Инвестиционным фондами Арцаха и Фондом содействия селу и сельскому хозяйству, должны в первую очередь способствовать активизации экономики страны. Поэтому необходимо разработать новые инструменты, в основу которых будут заложены принципы эффективности, прозрачности, адресности и инклюзивности.

Президент поручил руководителям ответственных структур изучить и в максимально короткие сроки представить более долгосрочные и эффективные программы содействия наиболее уязвимым хозяйствующим субъектам и сферам. Глава государства отметил, что в рамках программ стабильного развития экономики в ближайшее время будут проведены соответствующие работы и с теми хозяйствующими субъектами, которые не пользуются программами государственной поддержки.