Союз армян России сообщает об арестах азербайджанцев в Москве

Союз армян России сообщает об арестах более 50 азербайджанцев, напавших на армян в Москве.

Как передает «Арменпресс», в сообщении, размещенном на странице Союза армян России в Facebook, отмечается, что в Москве за ночь было задержано более 50 азербайджанцев.

“Дорогие соотечественники, САР находится на связи с руководителями силовых структур и будет следить за ходом расследования. Мы требуем, чтобы к ответственности были привлечены не только провоцирующие подобные действия, но и “вдохновители” подобных преступлений”, - говорится в заявлении САР.

Подготовила Лилит Демурян