В Военном университете состоялась выпускная церемония
12:43, 24 Июль, 2020
В Военном университете им. В. Саркисяна 23 июля состоялась торжественная выпускная церемония завершения 2019/2020 учебного года. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.
В связи с окончанием военно-учебного заведения начальник Военного университета, полковник Х. Хачатрян поздравил будущих офицеров и пожелал им безопасной службы.
Выпускникам вместе с выпускными дипломами были вручены и офицерские кортики.
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