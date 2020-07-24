В Военном университете состоялась выпускная церемония

В Военном университете им. В. Саркисяна 23 июля состоялась торжественная выпускная церемония завершения 2019/2020 учебного года. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

В связи с окончанием военно-учебного заведения начальник Военного университета, полковник Х. Хачатрян поздравил будущих офицеров и пожелал им безопасной службы.

Выпускникам вместе с выпускными дипломами были вручены и офицерские кортики.