В Армении впервые с 14 июня выраженных случаев COVID-19 меньше 10 000. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“Впервые после 14 июня активных случаев коронавируса меньше 10 000. Есть основания утверждать, что мы не только вступили в этап преодоления коронавирусного кризиса, но и к возможной второй волне осени, согласно мировому прогнозу, будем иметь лучшую сопротивляемость”, - сказал Пашинян.

В Армении по положению на 24 июля подтверждено 36 613 случаев COVID-19, из которых 25 734 - вылечились. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 9 969 пациентов. Всего было проведено 153 814 тестов. Выявлено 451 новых случаев заражения, 490 пациентов выздоровели. В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 692 летальных исходов (увеличились на 4). Зафиксировано 218 случаев смерти, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Норайр Шогикян