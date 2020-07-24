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Масис Маилян принял новоназначенного руководителя миссии МККК в Арцахе

Масис Маилян принял новоназначенного руководителя миссии МККК в Арцахе
24 июля министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян принял новоназначенного руководителя Степанакертского офиса миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) в Арцахе Бертрана Ламона.
В ходе встречи Бертран Ламон представил главе внешнеполитического ведомства планы организации, которые предусматривается реализовать в ближайшее время. Состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, связанных с деятельностью миссии МККК в республике.
Масис Маилян выразил готовность оказать всемерное содействие миссии Красного Креста в республике, отметив важность деятельности офиса МККК в Арцахе в решении гуманитарных проблем.

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