Трамп: США создали новый вид ВС, чтобы не допустить господства России и Китая в космосе

Президент США Дональд Трамп принял решение о создании Космических сил США, поскольку опасался, что Китай и Россия будут ключевыми игроками в космосе. Об этом американский лидер сообщил в четверг в эфире телеканала Fox News.

Говоря о шагах, предпринятых ранее его администрацией, глава Белого дома отметил: "Еще одно наше достижение - это Космические силы США". "Я даже не говорил об этом во время предвыборной кампании. Позже, став президентом, я понял, что мы нуждаемся в этом, поскольку Китай и Россия собирались играть доминирующую роль в космосе", - заявил президент США,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Трамп отметил, что не желал допустить такого развития событий. "А теперь мы будем играть доминирующую роль. Они не очень рады тому, что мы создали Космические силы", - утверждал американский лидер.

Космические силы США были официально учреждены 20 декабря 2019 года. Они стали шестым видом ВС США и первым, созданным после формирования их современной структуры в 1947 году. Вашингтонская администрация неоднократно заявляла, что США следует рассматривать космос в качестве потенциального театра военных действий.