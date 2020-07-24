В Арцахе подтверждено 6 новых случаев COVID-19

По состоянию на 24 июля в Республике Арцах зафиксировано 6 новых случаев COVID-19. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает информационный штаб Арцаха со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.

5 зараженных - из Степанакерта - контакты различных ранее подтвержденных очагов. Один -житель общины Айгестан Аскеранского района. Выздоровели три пациента с диагнозом COVID-19. Фактическое лечение получают 46 человек, всего изолировано 98 граждан.

Для тестирования проведен забор 130 проб. Всего проведено 4 346 тестов. Смертей от коронавируса в Арцахе нет.

Срок чрезвычайного положения, объявленного в Республике Арцах 12 апреля 2020 года и продленного до 11 июля, продлен еще на 32 дня - с 22:00 11 июля 2020 года до 22:00 12 августа 2020 года включительно.

Норайр Шогикян