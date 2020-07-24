СНБ раскрыла попытки спецслужб Азербайджана добывать информацию

«Арменпресс» представляет сообщение пресс-центра СНБ Армении.

“В результате оперативно-розыскных мероприятий, предпринятых Службой национальной безопасности Армении, выявлено, что сотрудники спецслужб Азербайджана используют номера телефонов разных операторов сотовой связи Армении. Для добывания информации разведывательного характера о ситуации в Армении, особенно в Вооруженных силах, по этим номерам, под предлогом проведения независимых исследований, якобы они совершают социальные опросы, сотрудники спецслужб Азербайджана звонят гражданам Республики Армения. В частности, подобные телефонные звонки были зафиксированы с номеров 094-39-75-95 и 093-52-72-08.

Служба национальной безопасности Армении призывает граждан Армении не устанавливать связи, не передавать каких-либо данных и не отвечать на сомнительные телефонные звонки. На вопросы независимых опросов отвечать только после выяснения личности звонящего и убедившись в достоверности”.