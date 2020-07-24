От онлайн обучения до бизнеса: молодые программисты создали инструмент дистанционного обучения

Онлайн-обучение по всему миру с каждым днем приобретает все больший спрос. В Армении оно стало востребованным в период чрезвычайного положения, когда вся образовательная система перешла на дистанционное обучение. Молодые армянские программисты в нужный момент определились и создали новую платформу под названием “Uteach”, с помощью которой можно создать собственный сайт, преподавать и зарабатывать деньги. Спрос на дистанционное обучение привел к идее о бизнесе.

«Арменпресс» беседовал с основателем платформы Uteach, программистом Грайром Шахбазяном.

“Идея о подобном проекте возникла еще давно, потому что мне часто звонили и интересовались, сколько может стоить такой сайт. Но я решил сделать это после того, как стал свидетелем ситуации, создавшейся из-за эпидемии. Все заперлись по домам и начали работать по непривычному для них формату. А мы перешли к нашей работе. Я попытался получить систему, в которой человек сможет зарегистрироваться и иметь свой собственный сайт, на котором будет проводить занятия. После двух дней работы я понял, что мы можем создать подобную платформу для наших учителей”, - сказал Грайр Шахбазян и добавил, что этим инструментом могут воспользоваться все, а также те люди (например, фитнес-тренер, визажист, лингвист и т.д.), которые хотят поделиться своими знаниями с другими людьми. Обсудил это с командой. И мы решили воплотить в жизнь проект Uteach.

Как представил молодой программист, это будет площадка не только для онлайн-обучения, но и стартап для учителей, здесь появится возможность основать свой маленький бизнес.

Для организации дистанционного обучения потребуется всего несколько минут.

“Если кто-то хочет преподавать журналистику, то с помощью нашей платформы он сможет создать к примеру сайт: lragrogh.am и преподавать на нем, благодаря чему и предоставится возможность зарабатывать деньги.

Для создания собственного сайта необходимо войти на сайт uteach.io, зарегистрироваться, выбрать домен, после чего сам сайт поочередно подскажет все шаги.

На смену Skype и Zoom приходит армянский Uteach.

“Эта платформа многофункциональна. Наши учителя или лица, желающие передать свои знания другим, могут снять видеоролик, затем зарегистрироваться в Uteach, выбрать имя, выбрать дизайн сайта, а затем загрузить видеоуроки, определить их цену и вести собственный блог. Создав сайт, можно проводить и онлайн занятия. То есть на смену платформам Skype и Zoom пришел армянский Uteach. Желающий может создать свой курс занятий, а студенты, ученики могут зарегистрироваться, купить его и заниматься выбранным им предметом или профессией”, - представил Грайр.

Преподаватели уже протестировали Uteach.

Автор стартапа подчеркнул, что платформу уже испытывают преподаватели, также и некоторые учебные центры.

Лилит Демурян