Трамп решил не проводить съезд республиканцев во Флориде, чтобы не подавать плохой пример

Президент США Дональд Трамп отказался от проведения мероприятий предвыборного съезда правящей Республиканской партии в Джексонвилле (штат Флорида) в августе, поскольку не желает подавать согражданам плохой пример в свете пандемии. Об этом он заявил в четверг в эфире телеканала Fox News.

Отвечая на вопрос о том, почему было принято такое решение, Трамп сказал: "Мы подаем пример. Мы не хотим, чтобы люди находились так близко другу к другу". "Я подумал, что обязан не допускать большого скопления людей в помещении, целой толпы", - добавил он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В Джексонвилле должна была пройти вторая часть съезда, на которой ожидалось выступление президента. Первая часть пройдет в августе в Шарлотте (штат Северная Каролина), где партия официально выдвинет американского лидера своим кандидатом на пост президента на ноябрьских выборах. "Это будет необычный съезд, но он будет очень безопасным", - заверил Трамп.

Выборы президента США намечены на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет Джозеф Байден, от республиканцев - Трамп.