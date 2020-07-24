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Трамп решил не проводить съезд республиканцев во Флориде, чтобы не подавать плохой пример

Трамп решил не проводить съезд республиканцев во Флориде, чтобы не подавать плохой пример

Президент США Дональд Трамп отказался от проведения мероприятий предвыборного съезда правящей Республиканской партии в Джексонвилле (штат Флорида) в августе, поскольку не желает подавать согражданам плохой пример в свете пандемии. Об этом он заявил в четверг в эфире телеканала Fox News.

Отвечая на вопрос о том, почему было принято такое решение, Трамп сказал: "Мы подаем пример. Мы не хотим, чтобы люди находились так близко другу к другу". "Я подумал, что обязан не допускать большого скопления людей в помещении, целой толпы", - добавил он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В Джексонвилле должна была пройти вторая часть съезда, на которой ожидалось выступление президента. Первая часть пройдет в августе в Шарлотте (штат Северная Каролина), где партия официально выдвинет американского лидера своим кандидатом на пост президента на ноябрьских выборах. "Это будет необычный съезд, но он будет очень безопасным", - заверил Трамп.

Выборы президента США намечены на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет Джозеф Байден, от республиканцев - Трамп.


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