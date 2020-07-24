В Армении подтверждено 451 новых случаев COVID-19: выздоровели 490 человек, скончались 4

В Армении по положению на 24 июля подтверждено 36 613 случаев COVID-19, из которых 25 734 - вылечились. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 9 969 пациентов. Всего было проведено 153 814 тестов.

Выявлено 451 новых случаев заражения, 490 пациентов выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 692 летальных исхода (увеличились на 4).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончавшиеся пациенты были мужчина 89 лет и женщины 90, 65, 88 лет. Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксирован 1 случай смерти, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 218.

Правительство Армении решило продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 13 июля 2020 года еще на 30 дней, с 17:00 13 июля до 17:00 12 августа 2020 года включительно.

Лилит Демурян