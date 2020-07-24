Палата представителей США приняла изменения, касающиеся предоставления помощи Арцаху

Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект "О внесении изменений в Закон о предоставлении гуманитарной помощи для разминирования в Арцахе". Как передает «Арменпресс», об этом сообщил Комитет “Ай дата” США.

Законопроект предусматривает оказание содействия Арцаху в размере $ 1,4 млн для продолжения работ по спасающей жизни программе разминирования “HALO Trust”. Изменение о выделении помощи Арцаху было принято в качестве части большей группы изменений.

Ни одно из изменений в законопроекте "Об иностранной помощи фискального 2021 года" не получило такой поддержки, как вопрос предоставления помощи Арцаху.

“HALO Trust” занимается гуманитарным разминированием в Арцахе с 2001 года.

Вопрос предоставления помощи Арцаху долгое время подвергался нападкам со стороны режима Алиева. Однако посредством онлайн-порталов Армянского национального комитета Америки - ANCA - десять тысяч адвокатов связались с Конгрессом, призывая обеспечить непрерывность помощи США в разминировании в Арцахе. Инструментами ANCA для связи с законодателями воспользовались и много других людей.

ANCA в настоящее время работает с руководителями Сената над включением вопроса о помощи Арцаху в вариант законопроекта "Об иностранной помощи на фискальный 2021 года". Законопроект должен быть принят и Комитетом по ассигнованиям.

Анна Григорян