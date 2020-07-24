Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду

Власти Китая потребовали от Соединенных Штатов закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай). Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении МИД КНР.

"Утром 24 июля Министерство иностранных дел Китая известило посольство США в КНР о своем решении отозвать лицензию на учреждение и ведение деятельности генерального консульства Соединенных Штатов в Чэнду. Министерство также выдвинуло конкретные требования к генеральному консульству [США в Чэнду] о прекращении всей деятельности и мероприятий", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР.

В документе подчеркивается, что 21 июля США американская сторона "в одностороннем порядке предприняла провокацию", "резко потребовав" от Китая закрыть генеральное консульство КНР в Хьюстоне". "Этот шаг США является серьезным нарушением норм международного права, ключевых принципов международных отношений и консульского соглашения между Китаем и США, что нанесло серьезный ущерб двусторонним отношениям", - указывается в сообщении,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Требование Китая к США закрыть американское генеральное консульство в Чэнду является необходимым и законным, действия КНР соответствуют нормам международного права, говорится в заявлении.