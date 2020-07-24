 Здание ООО “Дзюник сарнаран” будет взорвано

Здание холодильного комплекса “Дзюник сарнаран”, расположенного по адресу проспект Аршакуняц 9/2, 24-го июля 2020 года в 17:00 будет взорвано. Взрывные работы проведет ООО “НОРТЕХ Шин”. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

При взрывных работах на территории должен дежурить боевой расчет пожарно-спасательного отряда спасательного управления города Еревана Спасательной службы МЧС.